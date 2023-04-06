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В Бурятии построят очистные сооружения на границе с Монголией

В Бурятии построят очистные сооружения на границе с Монголией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство обойдётся более чем в 730 миллионов

В Бурятии готов проект строительства ещё одних очистных сооружений. Они появятся недалеко от границы с Монголией, в посёлке Наушки Кяхтинского района.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания по строительству очистных, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

Будущие очистные сооружения ежегодно смогут принимать и очищать до нормируемого уровня не менее 290 тысяч кубометров сточных вод. Запланировано строительство сливной станции, блока очистки сточных вод, склада обезвоженного осадка, резервуара чистой воды, канализационной насосной станции очищенного стока. Кроме того, предусмотрены административно-бытовой корпус и газовая котельная.

- Практически все эти здания и сооружения по проекту блочно-модульные. Это означает, что блок-модули изготавливаются на заводе, а на площадке собираются и подключаются к сетям – для этого предусматривается прокладка технологических трубопроводов различного назначения. Фактически модульные очистные в блок-контейнерах поставляются в точку эксплуатации со всем оборудованием в готовом виде, что позволяет максимально быстро ввести комплекс в рабочий режим. При этом оборудование, входящее в состав комплекса, подбирается индивидуально под тип сточных вод, состав загрязнений и требуемой степени их очистки, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

После очистки и обеззараживания вода будет уходить в реку Селенга. Участок под строительство расположен с северо-западной стороны поселка Наушки, неподалеку от существующих очистных сооружений.

Сметная стоимость строительства – 738 млн рублей. Строительство планируется начать в 2024 году.

В Бурятии по поручению Владимира Путина ранее были построены очистные сооружения в селе Выдрино Кабанского района. Сейчас идёт строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. Также началось строительство новых очистных в Северобайкальске.



очистные сооружения

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