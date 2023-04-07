В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам

Он пройдёт в конце мая в Иволгинском районе
В Бурятии открытый районный турнир по конным скачкам состоится 28 мая в местности Янгажин Дацан Иволгинского района. С 10:00 до 11:00 часов пройдёт мандатная комиссия. Сами соревнования начнутся в 12:00.
Забеги будут организованы по восьми дистанциям: 15000 м, 3000 м, 6000 м, 10000 м, 6000 м, 2400 м, 2000 м и 1600 м.
Отметим, что к участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, имеющие медицинский допуск. Детям до 18 лет потребуется письменное разрешение родителей (законных представителей), заверенное администрацией сельского поселения. Жокеи должны быть экипированы защитными шлемами и специальной обувью.
К лошадям также выставляются строгие требования – все они должны быть клинически здоровы, иметь чип, ветеринарное проходное свидетельство, заверенное районной ветеринарной службой.
До 27 мая необходимо предоставить согласование ввоза и вывоза животных с БУ ветеринарии «Бурятская республиканская служба по борьбе с болезнями животных». Проведение карантинных мероприятий и оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных возможно до 28 мая.
- В этом году впервые после пандемии коронавируса проводим открытый районный турнир по конным скачкам. Мероприятие ожидается масштабное, ориентировочное количество лошадей, которые примут участие в соревнованиях – более 50. В скором времени начнём подготовку к турниру. На территории, где пройдёт турнир, необходимо отгрейдировать трассу для забегов. На всём протяжении турнира для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи в случае необходимости будут работать сотрудники ОМВД по Иволгинскому району и специалисты Иволгинской ЦРБ, - рассказала начальник управления спорта и молодёжной политики Юлия Пашинова.
Призовой фонд открытого турнира по конным скачкам составит чуть более 300 тысяч рублей.
Предварительные заявки на участие принимаются до 27 мая на электронную почту: [email protected] Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам
Общество, Фото:
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