Жителям Бурятии объяснили, почему нельзя кормить бездомных собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Псы могут напасть на человека, защищая свою территорию



Сотрудники городской ветеринарной станции Улан-Удэ рассказали, почему не стоит подкармливать беспризорных животных. Дело в том, что территорию, где уличные псы получают пищу, они могут воспринимать как свою – и примутся защищать её, проявляя агрессию.



- Поэтому, подкармливая собак, вы рискуете спровоцировать опасную ситуацию, – отмечают специалисты. – Стая начнёт разрастаться и охранять временное жильё. Если животные посчитают, что граница их территории нарушена, они даже могут напасть.



Ветеринарные врачи призывают жителей республики ответственно относиться к своим питомцам – домашние собаки не должны оставаться без присмотра. Если же хочется помочь безнадзорным, лучше обратиться в приют. «Такие организации нуждаются не только в материальной поддержке, но и в волонтёрах», – добавили в учреждении.

