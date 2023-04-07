Жителям Бурятии объяснили, почему нельзя кормить бездомных собак

Псы могут напасть на человека, защищая свою территорию
Сотрудники городской ветеринарной станции Улан-Удэ рассказали, почему не стоит подкармливать беспризорных животных. Дело в том, что территорию, где уличные псы получают пищу, они могут воспринимать как свою – и примутся защищать её, проявляя агрессию.
- Поэтому, подкармливая собак, вы рискуете спровоцировать опасную ситуацию, – отмечают специалисты. – Стая начнёт разрастаться и охранять временное жильё. Если животные посчитают, что граница их территории нарушена, они даже могут напасть.
Ветеринарные врачи призывают жителей республики ответственно относиться к своим питомцам – домашние собаки не должны оставаться без присмотра. Если же хочется помочь безнадзорным, лучше обратиться в приют. «Такие организации нуждаются не только в материальной поддержке, но и в волонтёрах», – добавили в учреждении.
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