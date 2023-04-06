В субботу воздух прогреется до +15
В выходные в Бурятии ожидается тёплая погода. Максимальная температура воздуха составит +15 градусов. Это будет в субботу, в воскресенье немного холоднее. Местами ожидается небольшой снег.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 7 апреля, по республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, днём тёплая погода, ночью по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, днём +9,+14, местами до +19, по крайнему северу 0,+5.
В субботу, 8 апреля, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 16-21, в отдельных районах 7-12 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +10,+15, местами 0,+5.
В воскресенье, 9 апреля, переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, по северу до -21, днём +4,+9, местами -1,-6.
Жителям Бурятии пообещали тёплые выходные
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