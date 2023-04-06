В Улан-Удэ отрылся центр детской медицинской реабилитации



















В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ открылся центр детской медицинской реабилитации. Он находится на улице Модогоева,1 в Улан-Удэ. Центр включает отделение медицинской реабилитации на 30 круглосуточных коек и дневной стационар на 15 коек.Отделение медицинской реабилитации №3 переехало сюда из пригородного села Сотниково. Там центр располагался в ветхих деревянных строениях.В основном здесь проводят восстановительные мероприятия при нарушениях опорно-двигательного аппарата и неврологической патологии, в том числе при детском церебральном параличе.- Медицинские работники возлагают большие надежды на применение, помимо традиционных лечебной физкультуры и массажа, высокотехнологичного медицинского оборудования, полученного в 2022 году, - сообщили в больнице.В круглосуточном стационере уже появились первые пациенты.