Некоторые согласны, чтобы её сократили сразу на четверть
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что часть жителей бурятской столицы (23%) готовы получать за свой труд меньше на 5%, если их работа будет рядом с домом.
Каждый девятый согласен, чтобы ему сократили заплату на 10%, 4% респондентов – на 15% и по 2% – на 20 и 25%.
А вот почти половина – 48% улан-удэнцев – не согласились бы пожертвовать своим доходом ради работы в 30 минутах от дома. Больше всего таковых среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей в месяц (47%).
Улан-удэнцы готовы пожертвовать высокой зарплатой ради работы рядом с домом
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