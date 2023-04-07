Молебен направлен на гармонию и благополучие населения
9 апреля в Улан-Удэ пройдёт еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал». Обряд состоится в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
Божественное белое начало помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни. Когда человек: болен или потерян; испытывает трудности в самореализации; страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах; нарушена связь с духовным родом (предками); проходит сложное обучение (трудности с получением образования). Бурхан Сагаан Гарбал (Небесный Отец) помогает, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие, исцеляя от болезней, - сообщает пресс-служба «Тэнгэри».
Обряд направлен на гармонию и благополучие населения. С собой можно принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, а также списки близких.
Шаманы Бурятии помолятся Божественному белому началу
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