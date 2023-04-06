В заповеднике Бурятии фотоловушка засняла северных оленей

А в Забайкалье – кабаргу



В Бурятии фотоловушка в Баргузинском заповеднике запечатлела редкие кадры. На них заснято несколько минут из жизни северных оленей. Видео с фотоловушки предоставил старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Вадим Козулин.







В Забайкальском крае впервые фиксирующее устройство запечатлело живой символ Сохондинского заповедника – кабаргу – во всей красе в ночное время.







- Кабарга – очень скрытное животное, она обитает в труднодоступных пересечённых горно-таёжных участках. Даже в процессе полевых работ сотрудники заповедника очень редко наблюдают животное визуально. Поэтому кадры с фотоловушек имеют особую ценность, на них животное чувствует себя естественно, не опасаясь, не настораживаясь. То, что кабарга попалась на фотоловушку именно в юбилейный год для Сохондинского заповедника – это большой подарок. Мы надеемся, что ещё много уникальных кадров из жизни животного мира преподнесут всем маленькие фиксирующие устройства, расположенные в заповеднике, - рассказала методист заповедника Наталья Смолянская.



Согласно Кадастру животного мира юга восточного Забайкалья, в 80-е годы прошлого столетия кабарга была самым многочисленным видом из копытных животных по всему краю. Массовое истребление кабарги началось с 1992 года из-за повышенного спроса на «струю» (мускусную железу самца) на рынках Юго-Восточной Азии и достигло своего апогея к 2000 году.



- По краю популяция восстанавливается крайне медленно, однако в заповеднике из-за особого режима охраны плотность выше и составляет в среднем от одной до четырёх особей на 1000 гектаров, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

