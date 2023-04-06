В Муйском районе начали готовится к ледоходу
С 5 апреля на севере Бурятии закрылась ледовая переправа через реку Муя на автодороге Таксимо – Усть-Муя. Соответствующее распоряжение администрации Муйского района было подписано 4 апреля.
Как говорится в документе, эксплуатация ледовой переправы через реку Муя транспортными средствами была прекращена с целью недопущения гибели людей.
Напомним, что 3 апреля, в Бурятии закрылась ледовая переправа на реке Селенга в селе Ильинка Прибайкальского района.
В Бурятии закрыта последняя ледовая переправа
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