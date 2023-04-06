Боксана из Бурятии стала призёром турнира в Сербии



Турнир в Белграде завершился 2 апреля. Боксаны Бурятии, выступавшие за сборную России, завоевали 4 золотые медали . Также Елена Гапешина признана лучшей боксаной турнира.







Как сообщал «Байкал-Daily», под флагом Сербии Наталья также выступала на чемпионате мира-2023, который прошёл в марте в Индии. Свой первый поединок она уверенно выиграла у представительницы Греции . Но в 1/8 финала уступила спортсменке из Казахстана Римме Волосенко, чемпионке Азии 2021 года.





Уроженка Селенгинского района Бурятии, экс-чемпионка России, чемпионка Сербии, победительница Кубка мира, участница чемпионатов мира Наталья Шадрина на 60-м юбилейном международном турнире по боксу «Београдски победник» в Сербии завоевала серебро в весовой категории до 60 кг. Также спортсменка награждена кубком за «Самый лучший бой».Сейчас Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии. Команда завоевала 20 медалей и стала второй в медальном зачёте. За Сербию в весовой категории 54 кг также выступал бурятский боксёр Тамир Галанов, дошедший до четвертьфинала соревнований.