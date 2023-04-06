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Боксана из Бурятии стала призёром турнира в Сербии

Боксана из Бурятии стала призёром турнира в Сербии
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Также спортсменка награждена за «Самый лучший бой»

Уроженка Селенгинского района Бурятии, экс-чемпионка России, чемпионка Сербии, победительница Кубка мира, участница чемпионатов мира Наталья Шадрина на 60-м юбилейном международном турнире по боксу «Београдски победник» в Сербии завоевала серебро в весовой категории до 60 кг. Также спортсменка награждена кубком за «Самый лучший бой». 

Сейчас Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии. Команда завоевала 20 медалей и стала второй в медальном зачёте. За Сербию в весовой категории 54 кг также выступал бурятский боксёр Тамир Галанов, дошедший до четвертьфинала соревнований.

Турнир в Белграде завершился 2 апреля. Боксаны Бурятии, выступавшие за сборную России, завоевали 4 золотые медали. Также Елена Гапешина признана лучшей боксаной турнира.

Как сообщал «Байкал-Daily», под флагом Сербии Наталья также выступала на чемпионате мира-2023, который прошёл в марте в Индии. Свой первый поединок она уверенно выиграла у представительницы Греции. Но в 1/8 финала уступила спортсменке из Казахстана Римме Волосенко, чемпионке Азии 2021 года. 

Бурятия бокс спорт

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