Найденные у реки в Бурятии коровы, возможно, погибли от истощения

Хозяина животных уже нашли и пообещали наказать
В управлении ветеринарии Бурятии прокомментировали недавний инцидент, который произошёл
в Мухоршибирском районе. На берегу реки Хилок обнаружили несколько мёртвых коров. Их сожгут на специально отведённом для этого участке, причём за счёт владельца скота.
Хозяина, кстати, установили в тот же день. Теперь ему придётся ответить за ненадлежащую утилизацию биологических отходов. Наказание определят в Россельхознадзоре.
По предварительным данным, животные погибли от истощения. Однако специалисты всё же взяли необходимые пробы, чтобы исключить у них особо опасные болезни.
С начала года в Бурятии выявили уже четыре подобных нарушения. Владельцев скотины, которую не утилизировали как положено, привлекли к административной ответственности по пункту 3 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных»).
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