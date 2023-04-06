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В школе райцентра Бурятии возведут новый пристрой

В школе райцентра Бурятии возведут новый пристрой
Общество,  Фото:управление капитального строительства РБ
Корпус должны сдать до конца этого года

В Бурятии к одной из школ села Мухоршибирь до конца года возведут новый пристрой. Вместо старого здания, которое было построено в 30-е годы прошлого столетия, к Мухоршибирской СОШ №2, до конца этого года будет возведён новый корпус. В нём будут расположены спортивный и актовый залы, пищеблок и три класса на 75 мест. Сейчас идёт демонтаж старого пристроя.

Школа состояла из двух блоков. Один из них – это основное здание, построенное из кирпича, а второй- деревянный одноэтажный пристрой, на месте которого будет возведён новый корпус. Планируется, что пристрой будет связан тёплым переходом с основным зданием школы. В настоящее время подрядная организация завершает демонтаж здания и, по планам, в ближайшее время приступает к возведению нового.

- Сейчас завершаем снос старого пристроя и к концу этой недели планируем приступить к разработке котлована под новый объект. Пристрой будет трёхэтажный, один из этажей- цокольный. По графику корпус должны сдать до конца этого года, - рассказал начальник участка подрядной организации Пурбо Доржиев.

На строительство нового корпуса выделено 117 миллионов рублей. Объект для села Мухоршибирь значимый. Новый корпус позволит существенно разгрузить основное здание, поэтому его необходимо построить как можно быстрее.

- Сейчас с подрядной организацией обсудили все вопросы касающиеся строительства объекта. Один из вопросов – это техприсоединение к инженерным сетям, но он больше касается управления капитального строительства. Поэтому мы сами его проработаем. Мы планируем, что в июне каркас здания уже будет готов. Поэтому все мероприятия по техприсоединению необходимо выполнить к июню месяцу, чтобы здание уже было подключено к инженерным коммуникациям. Кроме этого, с подрядной организацией обсудили вопросы, касающиеся рабочей силы, и определили график производства работ и поставки материалов, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

На прилегающей территории к будущему зданию будет проведено благоустройство, с установкой малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба управления.

Бурятия Мухоршибирский район строительство школа

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