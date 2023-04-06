В Улан-Удэ сотрудников театра кукол научили пользоваться огнетушителем

- Работникам театра не только разъяснили как действовать в случае возникновения пожара, но и научили пользоваться огнетушителем. Также участники встречи были ознакомлены с изменениями, внесёнными в правила противопожарного режима, вступившими в силу с 1 марта этого года, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.









Сотрудники МЧС прямо на улицах обучают улан-удэнцев правилам пожарной безопасности. Импровизированные практические занятия проводят инспекторы государственного пожарного надзора.Одно из таких занятий прошло на этой неделе в театре кукол «Ульгэр». Обучение прошли 35 человек.Подобные профилактические мероприятия проводятся по инициативе организаций. Согласовать занятия можно в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15, телефон 8(3012) 21-32-20.