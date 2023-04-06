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В Бурятии построят два многоквартирных дома для сирот

В Бурятии построят два многоквартирных дома для сирот
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Квартиры будут сданы «под ключ»

В селе Тарбагатай в Бурятии стартовало строительство дома для детей-сирот. На сегодня выполнены работы по заливке фундамента, возводятся стены подвала. В доме предполагается 36 однокомнатных квартир. Площадь квартир – от 29 до 33 кв. метров.


Всего в этом году будет построено два таких дома – в Тарбагатае, а также в Мухоршибири. Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Проектом предусмотрена сдача домов с отделкой «под ключ», с установкой сантехнического оборудования, электропечей. В доме предполагается два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир. Площадь квартир от 29 до 33 кв. метров, – отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. 

На прилегающей территории запроектированы освещение, автостоянка, игровые зоны для детей, зоны для отдыха и занятия физкультурой и озеленение.

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