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В Индии ушёл из жизни ширээтэ-лама бурятского дацана

В Индии ушёл из жизни ширээтэ-лама бурятского дацана
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
В дацанах ламы помолятся за лучшее его перерождение в следующей жизни

Буддийская традиционная Сангха России выразила соболезнования буддистам Бурятии, жителям Тункинского района в связи со скоропостижным уходом из жизни 1 апреля в городе Дхарамсала (Индия) ширээтэ-ламы Кыренского дацана «Гандан Даржалин» Лобсан Еши ламы (в миру Александра Амбаева). Глубочайшее соболезнование выражается семье ламы, прихожанам дацана, его друзьям, землякам и односельчанам.

Александр Ильич Амбаев родился 2 апреля 1979 года в селе Галбай Тункинского района Бурятии в многодетной дружной семье Ильи Васильевича и Галины Аюшеевны Амбаевых, был старшим сыном. С ранних лет Александр выделялся среди своих ровесников добротой, отзывчивостью, состраданием. С почтением и уважением относился к старшим, старался прийти всегда на помощь нуждающимся, поддержать в трудной жизненной ситуации родственников, друзей, знакомых.

В 1986 году он поступил в первый класс Галбайской средней школы, которую окончил в 1996 году. После школы Александр Амбаев поступил в кооперативный техникум по специальности «Финансы и кредит», решив продолжить династию торговых работников. Успешно закончив техникум и получив диплом по специальности, Александр прошёл срочную службу в армии. 

Посоветовавшись с родителями и старшими родственниками, Александр в 2002 году поступил в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» при Иволгинском дацане. Через два года он отправился учиться в Индию, в Гоман дацан, посвятив всю свою жизнь изучению буддийских наук. 

В 2016 году по окончании 12-летнего курса обучения в Гоман дацане Лобсан Еши лама Амбаев защитил высокую научную степень гэбшэ-ламы. Там же, в Индии, в 2020 году он успешно завершил обучение в высшей астрологической школе. В 2022 году был возведён на высокий трон Ширээтэ-ламы Кыренского дацана «Гандан Даржалин» Буддийской традиционной Сангхи России.

- Александр Амбаев – Лобсан Еши лама – завершил свою жизнь в Индии, и там же прошла кремация тела. Прах будет доставлен на родину. В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы помолятся за лучшее его перерождение в следующей жизни. В этой же жизни он создал все причины для обретения благого, дальнейшего высшего Пути, жизнь за жизнью... Ом мани бадме хум! – передаёт пресс-служба Сангхи России.

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