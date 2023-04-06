В Бурятии шлак с ТЭЦ начнут использовать при ремонте дороге

Такую технологию внедряют в республике впервые



Впервые в Бурятии при ремонте дороге применят золошлаковые материалы. Об этом сообщили в минтрансе республики.



Так, дорожники начнут использовать такой материал при ремонте участка с 3 по 8 км автодороги Новоильинск – Горхон – Кижа – граница с Забайкальским краем в Заиграевском районе. Ремонт стартовал в прошлом году.



- На данном ремонтируемом участке будет устроен слой основания из крупнообломочного грунта, обработанного золошлаковым вяжущим, методом холодного ресайклинга. Золошлаковый материал доставят на объект с Улан-Удэнской ТЭЦ-2, - уточнили в минтрансе республики.



Всего с ТЭЦ-2 будет отправлено восемь тысяч тонн золошлака.



В России около 70% всей электроэнергии вырабатывается при сжигании твёрдого топлива - углей, сланцев, торфа. В результате образуется около 50 млн тонн в год отвалов золошлаковых смесей.



В отвалах ТЭЦ находится свыше 1,2 млрд тонн таких отходов, а утилизируется только около 10%. Поэтому, заявили специалисты, использование отходов от сжигания твёрдого топлива - это «не столько вопрос экономии материальных ресурсов, сколько проблема возрастающего загрязнения окружающей среды и здоровья нации».



Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования золошлака и на автомобильных дорогах в Улан-Удэ.



В дорожном строительстве золы и смеси используются при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетонах.

