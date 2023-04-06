Он появится в городе Усть-Кут Иркутской области
Новый вокзал на станции Лена в Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году в рамках мероприятий, посвящённых 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
В соответствии с проектом, новое здание вокзала будет одноэтажным общей площадью более 1200 квадратных метров. Помещение включает в себя входную группу, зону досмотра пассажиров, кассовый зал, детскую площадку, кафе, комфортные места для ожидания поездов и санитарно-бытовой комплекс.
На входе в здание вокзала предусмотрена зона транспортной безопасности с установкой интроскопов и стационарных рамок металлодетекторов. В пассажирском зале будут установлены автоматические камеры хранения. Особое внимание проектировщики уделили доступности вокзала для маломобильных пассажиров и посетителей.
Строительные работы начнутся во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На БАМа будет построен новый железнодорожный вокзал
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