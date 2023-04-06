В аэропорту Улан-Удэ провели учения на случай завоза холеры

5 апреля в аэропорту Улан-Удэ прошли межведомственные учения по отработке алгоритма действий в случае выявления больного с подозрением на холеру.
В учениях были задействованы сотрудники контрольного пограничного поста аэропорта, таможенники, транспортные полицейские, медики «скорой», территориального центра медицины катастроф, республиканской клинической инфекционной больницы и другие.
По легенде учений, в аэропорт прибыл авиарейс из столицы Монголии, на борту которого была пассажирка с симптомами кишечной инфекции (диарея, рвота, слабость, без подъёма температуры).
По схеме оповещения, при заболевании, требующем проведения мероприятий по санитарной охране, проинформированы заинтересованные службы. Больная и контактные лица после проведения пограничного и таможенного контроля были госпитализированы в инфекционный стационар и изолятор.
Бригада дезинфекторов провела дезинфекционную обработку самолёта, транспортных средств, ручной клади и багажа.
- По окончанию проведён подробный разбор учений с разработкой мер по дальнейшему совершенствованию алгоритма взаимодействия в рамках санитарной охраны территории, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- По окончанию проведён подробный разбор учений с разработкой мер по дальнейшему совершенствованию алгоритма взаимодействия в рамках санитарной охраны территории, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.