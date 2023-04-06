В аэропорту Улан-Удэ провели учения на случай завоза холеры





Бригада дезинфекторов провела дезинфекционную обработку самолёта, транспортных средств, ручной клади и багажа.



- По окончанию проведён подробный разбор учений с разработкой мер по дальнейшему совершенствованию алгоритма взаимодействия в рамках санитарной охраны территории, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.











По схеме оповещения, при заболевании, требующем проведения мероприятий по санитарной охране, проинформированы заинтересованные службы. Больная и контактные лица после проведения пограничного и таможенного контроля были госпитализированы в инфекционный стационар и изолятор.