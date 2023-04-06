Свои работы продемонстрировал детский центр «Родник»
3 апреля в столице Бурятии состоялось открытие выставки «Век учи - век учись!». Работы представили дети и педагоги детского центра «Родник». Экспозиция в музее истории города Улан-Удэ приурочена к Году педагога и наставника.
На выставке представлены костюмы птиц, головные уборы, поделки, выполненные в различных техниках: из глины и акрила, из полимерной глины и другое.
В день открытия педагоги центра провели несколько мастер-классов: по росписи деревянных ложек, квиллингу, по технике быстрого рисования, по валянию картин из шерсти и пластилинографии. Каждый ребёнок мог прикоснуться к прикладному творчеству.
Посетить выставку можно по 16 апреля, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ открылась выставка «Век учи - век учись!»
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