В Улан-Удэ открылась выставка «Век учи - век учись!»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Свои работы продемонстрировал детский центр «Родник»



3 апреля в столице Бурятии состоялось открытие выставки «Век учи - век учись!». Работы представили дети и педагоги детского центра «Родник». Экспозиция в музее истории города Улан-Удэ приурочена к Году педагога и наставника.



На выставке представлены костюмы птиц, головные уборы, поделки, выполненные в различных техниках: из глины и акрила, из полимерной глины и другое.



В день открытия педагоги центра провели несколько мастер-классов: по росписи деревянных ложек, квиллингу, по технике быстрого рисования, по валянию картин из шерсти и пластилинографии. Каждый ребёнок мог прикоснуться к прикладному творчеству.



Посетить выставку можно по 16 апреля, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

