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В Улан-Удэ временно закроют парки и скверы

В Улан-Удэ временно закроют парки и скверы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Там проведут обработку от клещей 

В парках имени Жанаева, Орешкова, в парке «Юбилейный», в скверах «Кристальный» и «Молодежный», в Горсаду, а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» с 17 по 20 апреля пройдет акарицидная обработка территорий.

Мэрия Улан-Удэ сообщила о графике обработки против клещей:

17 апреля она пройдёт в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и в парке «Юбилейный».

18 апреля - в Городском саду и парке имени Орешкова.

19 апреля - в парке имени Жанаева.

20 апреля - в скверах «Молодежный» и «Кристальный».

В эти даты парки будут закрыты для посещения.

В остальные дни места отдыха работают без выходных и перерывов с 6 утра до полуночи.

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