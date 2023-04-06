В Улан-Удэ временно закроют парки и скверы

Там проведут обработку от клещей

В парках имени Жанаева, Орешкова, в парке «Юбилейный», в скверах «Кристальный» и «Молодежный», в Горсаду, а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» с 17 по 20 апреля пройдет акарицидная обработка территорий.

Мэрия Улан-Удэ сообщила о графике обработки против клещей:

17 апреля она пройдёт в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и в парке «Юбилейный».

18 апреля - в Городском саду и парке имени Орешкова.

19 апреля - в парке имени Жанаева.

20 апреля - в скверах «Молодежный» и «Кристальный».

В эти даты парки будут закрыты для посещения.

В остальные дни места отдыха работают без выходных и перерывов с 6 утра до полуночи.