В Улан-Удэ временно закроют парки и скверы

Там проведут обработку от клещей
В парках имени Жанаева, Орешкова, в парке «Юбилейный», в скверах «Кристальный» и «Молодежный», в Горсаду, а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» с 17 по 20 апреля пройдет акарицидная обработка территорий.
Мэрия Улан-Удэ сообщила о графике обработки против клещей:
17 апреля она пройдёт в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и в парке «Юбилейный».
18 апреля - в Городском саду и парке имени Орешкова.
19 апреля - в парке имени Жанаева.
20 апреля - в скверах «Молодежный» и «Кристальный».
В эти даты парки будут закрыты для посещения.
В остальные дни места отдыха работают без выходных и перерывов с 6 утра до полуночи.
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