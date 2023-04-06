В Бурятии хирурги соберутся на конференцию

В столице республике впервые пройдут «Цыбиковские чтения»
7 апреля в Улан-Удэ состоится первая межрегиональная научно-практическая конференция «Цыбиковские чтения». Мероприятие, посвящённое памяти заслуженного врача РСФСР, хирурга Еши Цыбикова, пройдёт в бальном зале Бурятского госуниверситета.
«Цыбиковские чтения» станут традиционной встречей хирургического сообщества не только республики, но и других регионов, а также стран ближнего зарубежья. Ведущие специалисты в своих областях будут делиться практическим опытом, наработками и последними достижениями диагностики и лечения, что является важной частью обучения молодых врачей Бурятии.
Конференцию проведут в гибридном формате. Участники офлайн-формата встретятся в актовом зале корпус №8 БГУ. Онлайн-формат состоится на платформе «Яврачъ», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
Справка
Еши Нянюевич Цыбиков – выдающийся бурятский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, заслуженный врач Республики Бурятия, народный врач Республики Бурятия и общественный деятель.
По его биографии можно изучать развитие хирургической службы Бурятии. За свою долгую врачебную деятельность он провёл более 6000 операций на различных органах. Начинал молодой хирург в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко с общей хирургии, оперируя на органах брюшной полости, включая пищевод, желудок, печень, кишечник, желчный пузырь и поджелудочную железу.
В 1969 году первым внедрил операции на сердце при врождённых и приобретённых пороках после учёбы в Новосибирском НИИ патологии кровообращения у знаменитого кардиохирурга Мешалкина Е.Н.
Уже имея практический опыт хирурга общего профиля и заведующего хирургическим отделением, создал специализированные отделения экстренной и плановой хирургии, сердечно- сосудистое и урологическое отделения.
Еши Цыбиков создал свою школу, где подготовил не один десяток, а целую плеяду хирургов, работающих во многих медицинских организациях Бурятии. Он один из тех, кто стоял у истоков создания медицинского факультета Бурятского государственного университета.
В Бурятии хирурги соберутся на конференцию
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