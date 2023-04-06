В Бурятии хирурги соберутся на конференцию

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

В столице республике впервые пройдут «Цыбиковские чтения»



7 апреля в Улан-Удэ состоится первая межрегиональная научно-практическая конференция «Цыбиковские чтения». Мероприятие, посвящённое памяти заслуженного врача РСФСР, хирурга Еши Цыбикова, пройдёт в бальном зале Бурятского госуниверситета.



«Цыбиковские чтения» станут традиционной встречей хирургического сообщества не только республики, но и других регионов, а также стран ближнего зарубежья. Ведущие специалисты в своих областях будут делиться практическим опытом, наработками и последними достижениями диагностики и лечения, что является важной частью обучения молодых врачей Бурятии.



Конференцию проведут в гибридном формате. Участники офлайн-формата встретятся в актовом зале корпус №8 БГУ. Онлайн-формат состоится на платформе «Яврачъ», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Возрастное ограничение: 18+.



Справка



Еши Нянюевич Цыбиков – выдающийся бурятский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, заслуженный врач Республики Бурятия, народный врач Республики Бурятия и общественный деятель.



По его биографии можно изучать развитие хирургической службы Бурятии. За свою долгую врачебную деятельность он провёл более 6000 операций на различных органах. Начинал молодой хирург в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко с общей хирургии, оперируя на органах брюшной полости, включая пищевод, желудок, печень, кишечник, желчный пузырь и поджелудочную железу.



В 1969 году первым внедрил операции на сердце при врождённых и приобретённых пороках после учёбы в Новосибирском НИИ патологии кровообращения у знаменитого кардиохирурга Мешалкина Е.Н.



Уже имея практический опыт хирурга общего профиля и заведующего хирургическим отделением, создал специализированные отделения экстренной и плановой хирургии, сердечно- сосудистое и урологическое отделения.



Еши Цыбиков создал свою школу, где подготовил не один десяток, а целую плеяду хирургов, работающих во многих медицинских организациях Бурятии. Он один из тех, кто стоял у истоков создания медицинского факультета Бурятского государственного университета.

