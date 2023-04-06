В Бурятии ветеран тыла отпраздновал 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбиляра из Бичурского района поздравили 5 внуков и 11 правнуков



В Бурятии ветеран тыла Алексей Егорович Баженов принимает поздравления со своим 95-летним юбилеем. Именинник бодр духом, пребывает в добром здравии, самостоятельно ходит в магазин, читает газеты без очков и подолгу гуляет по усадьбе.



Жизненный путь Алексея Егоровича тесно связан с родным селом Бичура. Здесь он проработал строителем много лет. С супругой Анастасией Александровной прожили в мире и согласии около полувека. Образцовая семья, хранители традиций они вырастили и достойно воспитали сына Алексея и дочь Нину. В 2009 году Анастасии Александровны не стало. Сейчас Алексей Егорович проживает в семье сына Алексея Алексеевича.



- Несколько последующих поколений рода Баженовых связали свою трудовую деятельность с органами внутренних дел. Не последнюю роль в этом сыграл пример отца – мудрого и ответственного человека, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



С юбилейным днём рождения Алексея Егоровича приехали поздравить представители администрации района, отдела социальной защиты населения по Бичурскому району и администрации МО СП «Бичурское».



