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В Бурятии ветеран тыла отпраздновал 95-летие

В Бурятии ветеран тыла отпраздновал 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбиляра из Бичурского района поздравили 5 внуков и 11 правнуков

В Бурятии ветеран тыла Алексей Егорович Баженов принимает поздравления со своим 95-летним юбилеем. Именинник бодр духом, пребывает в добром здравии, самостоятельно ходит в магазин, читает газеты без очков и подолгу гуляет по усадьбе.

Жизненный путь Алексея Егоровича тесно связан с родным селом Бичура. Здесь он проработал строителем много лет. С супругой Анастасией Александровной прожили в мире и согласии около полувека. Образцовая семья, хранители традиций они вырастили и достойно воспитали сына Алексея и дочь Нину. В 2009 году Анастасии Александровны не стало. Сейчас Алексей Егорович проживает в семье сына Алексея Алексеевича.

- Несколько последующих поколений рода Баженовых связали свою трудовую деятельность с органами внутренних дел. Не последнюю роль в этом сыграл пример отца – мудрого и ответственного человека, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

С юбилейным днём рождения Алексея Егоровича приехали поздравить представители администрации района, отдела социальной защиты населения по Бичурскому району и администрации МО СП «Бичурское».

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