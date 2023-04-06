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Райцентр в Бурятии с приходом весны превратился в большую свалку

Райцентр в Бурятии с приходом весны превратился в большую свалку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители жалуются на валяющийся повсюду мусор и коровьи лепёшки

Жители окинского села Орлик высказали в местной группе «Ока-инфо.24/7» недовольство из-за отходов, заполонивших райцентр. Люди поинтересовались, кто должен убирать и содержать в чистоте переулки.

- Сейчас снег тает, везде мусор повылазил. Переулки в Орлике в мусоре и загажены коровьими лепёшками, – посетовали окинцы.

Глава поселения «Орликское» Валерий Торпинкеев пояснил: за порядок около различных зданий, строений, сооружений и нестационарных объектов отвечают их собственники.

- Граница прилегающей территорий по отношению к зданиям и строениям составляет 15 метров – в соответствии с правилами благоустройства сельского поселения «Орликское», – отметил Валерий Торпинкеев и призвал местных жителей вместе поддерживать порядок и чистоту в населённом пункте и в районе в целом.
мусор жалобы

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