Райцентр в Бурятии с приходом весны превратился в большую свалку

Местные жители жалуются на валяющийся повсюду мусор и коровьи лепёшки
Жители окинского села Орлик высказали в местной группе «Ока-инфо.24/7» недовольство из-за отходов, заполонивших райцентр. Люди поинтересовались, кто должен убирать и содержать в чистоте переулки.
- Сейчас снег тает, везде мусор повылазил. Переулки в Орлике в мусоре и загажены коровьими лепёшками, – посетовали окинцы.
Глава поселения «Орликское» Валерий Торпинкеев пояснил: за порядок около различных зданий, строений, сооружений и нестационарных объектов отвечают их собственники.
- Граница прилегающей территорий по отношению к зданиям и строениям составляет 15 метров – в соответствии с правилами благоустройства сельского поселения «Орликское», – отметил Валерий Торпинкеев и призвал местных жителей вместе поддерживать порядок и чистоту в населённом пункте и в районе в целом.
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