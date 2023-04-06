Начаты прокурорские проверки
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков в рамках работы мобильной приёмной провёл приём граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания УМВД России по Улан-Удэ.
- Содержащиеся под стражей обратились с просьбами проверить законность судебных постановлений по уголовным делам, обоснованность избрания меры пресечения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По принятым обращениям организованы проверки.
Находящие в СИЗО попросили зампрокурора Бурятии проверить законность содержания под стражей
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