Исправительное учреждение посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи
Лечебно-исправительное учреждение №5 в Мухоршибирском районе Бурятии посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Батор Дамбаев.
Священнослужитель в дугане учреждения провёл групповую беседу с осуждёнными о семейных ценностях, а также на тему греховности суицида и злоупотребления алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.
После он провёл молебен за здравие и благополучие, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии с осуждёнными провели молебен
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