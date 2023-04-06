В Бурятии с осуждёнными провели молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Исправительное учреждение посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи



Лечебно-исправительное учреждение №5 в Мухоршибирском районе Бурятии посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Батор Дамбаев.



Священнослужитель в дугане учреждения провёл групповую беседу с осуждёнными о семейных ценностях, а также на тему греховности суицида и злоупотребления алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.



После он провёл молебен за здравие и благополучие, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



