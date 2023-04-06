Сельчане уже несколько лет ждут мост через реку
Жители села Десятниково в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии призывают построить мост через речку, которая, по их словам, сейчас сильно разливается. Люди обратились с такой просьбой к местным властям через группу «Тарбагатай-инфо 24/7».
- Хочется получить ответ на многолетний вопрос – будет ли когда-нибудь мост в Десятниково с улиц Партизанская и Первомайская? Он очень нужен. Никак нельзя попасть на ту или другую сторону и даже на кладбище, – заявили сельчане.
В отделе строительства местной администрации пояснили: для этого нужно разработать проектно-сметную документацию, получить заключение государственной экспертизы и, конечно, провести строительно-монтажные работы. Они, по предварительным подсчётам, обойдутся не менее чем в 50 миллионов рублей. Таких денег у района нет.
- Реализовать это за счёт средств муниципального образования не представляется возможным из-за ограниченности бюджета. Значит, необходимо получить субсидию из республиканского либо федерального, – подчеркнули в райадминистрации. – Нужно обосновать необходимость данного объекта. Наличие объектов социальной инфраструктуры – один из главных критериев для получения финансирования.
В пригородном районе Бурятии люди не могут попасть на кладбище
Общество, Фото:
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