В Улан-Удэ осуждённые сыграли в викторину ко Дню КВН

Блестящие познания показал осуждённый отряда № 8



В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошла тематическая викторина среди осуждённых, посвящённая Международному дню КВН.



Участникам предстояло ответить на 20 вопросов, которые затрагивали историю КВН, а также команды Высшей Лиги. Осуждённые с большим интересом приняли участие в викторине, которая никого не оставила равнодушным, так как с КВН многие знакомы ещё со школьной скамьи.



По результатам викторины победу одержал осуждённый отряда № 8, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

