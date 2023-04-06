Блестящие познания показал осуждённый отряда № 8
В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошла тематическая викторина среди осуждённых, посвящённая Международному дню КВН.
Участникам предстояло ответить на 20 вопросов, которые затрагивали историю КВН, а также команды Высшей Лиги. Осуждённые с большим интересом приняли участие в викторине, которая никого не оставила равнодушным, так как с КВН многие знакомы ещё со школьной скамьи.
По результатам викторины победу одержал осуждённый отряда № 8, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в викторину ко Дню КВН
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