Разрешения начнут выдавать с 12 апреля
На территории национального парка «Тункинский» в Бурятии открывается весенняя охота на самцов водоплавающей дичи, тетерева и глухаря.
Для проведения спортивной и любительской охоты определены следующие сроки:
- весенняя охота на самцов тетерева и глухаря с 22 апреля по 1 мая;
- весенняя охота на самцов водоплавающей дичи (селезня) с 29 апреля по 8 мая.
Разрешения будут выдаваться с 12 апреля в административно-музейном комплексе национального парка «Тункинский».
- В лесу необходимо иметь при себе разрешительные документы, а также соблюдать правила противопожарной безопасности, - напомнили охотникам представители нацпарка.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 7 апреля в Бурятии начинается приём заявлений на охоту на птиц.
В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
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