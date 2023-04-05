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В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц

В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разрешения начнут выдавать с 12 апреля

На территории национального парка «Тункинский» в Бурятии открывается весенняя охота на самцов водоплавающей дичи, тетерева и глухаря.

Для проведения спортивной и любительской охоты определены следующие сроки:

- весенняя охота на самцов тетерева и глухаря с 22 апреля по 1 мая;
- весенняя охота на самцов водоплавающей дичи (селезня) с 29 апреля по 8 мая.

Разрешения будут выдаваться с 12 апреля в административно-музейном комплексе национального парка «Тункинский».

- В лесу необходимо иметь при себе разрешительные документы, а также соблюдать правила противопожарной безопасности, - напомнили охотникам представители нацпарка.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 7 апреля в Бурятии начинается приём заявлений на охоту на птиц.
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