В Улан-Удэ споют молодые звезды бурятской оперы

Выступят три талантливые солистки оперы Мария Балданова, Батчимэг Самбуу и Дина Санданова
16 апреля на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдёт концерт «Дарима Линховоин приглашает».
- Дарима Линховоин, народная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, приглашает зрителей на яркий и динамичный концерт, лауреатов международных конкурсов Марии Балдановой, Батчимэг Самбуу и Дины Сандановой. В их исполнении прозвучат знаменитые арии из отечественного и мирового оперного репертуара, а также другие популярные произведения: итальянские песни, романсы, песни композиторов Бурятии. За роялем будет сама Дарима Лхасарановна, - рассказали в пресс-службе театра.
На сегодня три талантливые солистки оперы Мария Балданова, Дина Санданова и Батчимэг Самбуу исполняют ведущие партии во многих оперных спектаклях.
- В концерте мы постараемся охватить и классические оперные арии, и те, которые здесь не звучат, новые произведения, камерные произведения, бурятские и русские песни, романсы. Я думаю, это будет интересно, это будет, как букет потрясающих цветов. Мы будем с радостью вас ждать на концерте, - отметила народная артистка России Дарима Линховоин.
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