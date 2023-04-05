В Бурятии простились с погибшим в СВО старшим матросом

Евгению Шараеву было 25 лет



5 апреля в селе Сотниково в Бурятии проводили в последний путь Шараева Евгения Сергеевича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 25 лет. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо».



Евгений Сергеевич родился 15 декабря 1997 года в селе Сотниково. После окончания девятого класса поступил в техникум строительства и городского хозяйства, выучился на машиниста бульдозера.



После ушёл на срочную службу в армию, попав в железнодорожную бригаду.



Затем подписал контракт и продолжил службу в бригаде морской пехоты в Камчатском крае. Получил звание старшего матроса.



Занимался боксом, футболом, теннисом, гиревым спортом.



Земляки всегда будут помнить Евгения как справедливого, ответственного, доброго парня.



