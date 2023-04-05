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В Бурятии простились с погибшим в СВО старшим матросом

В Бурятии простились с погибшим в СВО старшим матросом
Общество, 
Евгению Шараеву было 25 лет

5 апреля в селе Сотниково в Бурятии проводили в последний путь Шараева Евгения Сергеевича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 25 лет. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо».

Евгений Сергеевич родился 15 декабря 1997 года в селе Сотниково. После окончания девятого класса поступил в техникум строительства и городского хозяйства, выучился на машиниста бульдозера.

После ушёл на срочную службу в армию, попав в железнодорожную бригаду.

Затем подписал контракт и продолжил службу в бригаде морской пехоты в Камчатском крае. Получил звание старшего матроса.

Занимался боксом, футболом, теннисом, гиревым спортом. 

Земляки всегда будут помнить Евгения как справедливого, ответственного, доброго парня.

смерть

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