05 апреля

04 апреля

Популярное

Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи

Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Общество,  Фото:предоставлено ЕР
Ежедневно колонны грузовиков доставляют туда со всей России продукты, коробки с бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами

С начала СВО из региональных отделений «Единой России» отправлено более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей регионов, оказавшихся в зоне спецоперации. Ее выдача организована в 25 гумцентрах, открытых на данных территориях.

Как сообщает rostovgazeta.ru, ежедневно колонны грузовиков доставляют туда со всей России продукты, коробки с бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами и всем необходимым для повседневной жизни. В Краснодон направлено 20 тонн продуктов, которые собрали тюменские единороссы. Более полутора тонн составил вес инструментов, которые применяются в строительстве. Они были собраны волонтерами партии и жителями юго-запада российской столицы для Мариуполя. Ещё из Москвы доставлены в Мариуполь аппараты ИВЛ и две тонны различных грузов медицинского назначения в виде лекарств и расходных материалов для операций.

В доставке и распределении гумпомощи на местах принимают участие более полутора тысяч волонтеров, входящих в две организации. Они представляют «Молодую Гвардию Единой России» и «Волонтерскую Роту». 50 молодых людей в начале апреля направились в Мариуполь, Донецк и Луганск для оказания помощи местным медикам.

В регионах, оказавшихся в зоне СВО, по линии гуманитарной миссии ЕР работают и врачи, ставшие волонтёрами. А всего более 800 медиков со всей России оказывают там помощь, в том числе на линии соприкосновения. Проект «Единая Россия спасает» связан с транспортировкой в больницы Омской области, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев военнослужащих и мирных жителей, которые получили тяжелые ранения. Им предстоит там лечиться и проходить реабилитацию.

Проживающие в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске благодаря «Единой России» и благотворительному фонду «Ридовка помогает» могут прийти в пункты обогрева.

Как сообщает сайт партии ER.RU, под особым вниманием единороссов участвующие в СВО. Партия организовала для них закупку дополнительного обмундирования, спецтехники и автомобилей. Она снабдила военных более чем 1 500 радиостанций, квадрокоптерами, приборами ночного видения, тепловизорами, генераторами, бронеавтомобилями и тяжелой строительной техникой. Организована доставка за счет ЕР разведывательных и ударных БПЛА, наземных станций управления.

- По сей день наши волонтёры ведут активную работу по поддержке наших военнослужащих – отправляют посылки, шьют одежду, маскировочные сети, тактические носилки, балаклавы и многое другое. Наши женщины навещают земляков в госпиталях в Москве. Также в Джанкое силами волонтёров возведен полевой лагерь для российских солдат, где волонтеры из Бурятии готовят домашнюю пищу для наших бойцов, оказывают психологическую помощь, а также передают гуманитарную помощь на передовую. Каждый старается помочь чем только может. Волонтёры – это люди с большим сердцем, готовые помочь в любую минуту нуждающимся. Хочется поблагодарить всех причастных – общественные организации, волонтеров, предпринимателей и неравнодушных жителей, - отметил заместитель секретаря Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.





Единая Россия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
Общество, 05.04.2023
Две семейных юбилея отметили в районах Забайкалья
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Общество, 05.04.2023
На них планируют также пригласить спортсменов из Белоруссии и Монголии
На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку
На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку
Общество, 05.04.2023
Малыш очень бойко передвигался по льду
В Бурятии поздравили 90-летних юбиляров
В Бурятии поздравили 90-летних юбиляров
Общество, 05.04.2023
Круглую дату отметили жительницы Заиграевского и Кяхтинского районов
Врачи из Бурятии нашли эликсир молодости
Врачи из Бурятии нашли эликсир молодости
Общество, 05.04.2023
В РКБ раскрыли секрет долголетия
Забайкальский педагог отметила 95-летний юбилей
Забайкальский педагог отметила 95-летний юбилей
Общество, 05.04.2023
Именины отпраздновала труженица тыла из Шелопугино
Омбудсмен рассказала о сироте из Бурятии, от которой отказались приёмные родители
Омбудсмен рассказала о сироте из Бурятии, от которой отказались приёмные родители
Общество, 05.04.2023
«Сложная» девочка-подросток лишилась дома и места в колледже 
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ устроят «облаву» на бродячих собак
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ устроят «облаву» на бродячих собак
Общество, 05.04.2023
Беспризорных животных будут весь день отлавливать в Истоке
Бурятских борцов допустят к международным соревнованиям
Бурятских борцов допустят к международным соревнованиям
Общество, 05.04.2023
Спортсмены младше 18 лет смогут участвовать в ближайших турнирах
Бурятия отличилась на кубке России по миниволей
Бурятия отличилась на кубке России по миниволей
Общество, 05.04.2023
Команды республики стали победителями и призёрами соревнований
В Чите запустят авиарейс в Сочи через Кемерово
В Чите запустят авиарейс в Сочи через Кемерово
Общество, 05.04.2023
Транзитная посадка займёт один час
Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях
Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях
Общество, 05.04.2023
В Иволгинском районе состоялись чемпионат и первенство республики по муай-тай
На СВО отличился морпех из Бурятии
На СВО отличился морпех из Бурятии
Общество, 05.04.2023
О подвиге Георгия Бираульева рассказали в Минобороны 
Боксаны Бурятии победили на международном турнире
Боксаны Бурятии победили на международном турнире
Общество, 05.04.2023
Спортсменки республики взяли 4 «золота» в Сербии
На Байкале определят дополнительные места для любительского лова омуля
На Байкале определят дополнительные места для любительского лова омуля
Общество, 05.04.2023
А свалки вокруг Байкала станут отслеживать из космоса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^