Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи









С начала СВО из региональных отделений «Единой России» отправлено более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей регионов, оказавшихся в зоне спецоперации. Ее выдача организована в 25 гумцентрах, открытых на данных территориях.Как сообщает rostovgazeta.ru, ежедневно колонны грузовиков доставляют туда со всей России продукты, коробки с бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами и всем необходимым для повседневной жизни. В Краснодон направлено 20 тонн продуктов, которые собрали тюменские единороссы. Более полутора тонн составил вес инструментов, которые применяются в строительстве. Они были собраны волонтерами партии и жителями юго-запада российской столицы для Мариуполя. Ещё из Москвы доставлены в Мариуполь аппараты ИВЛ и две тонны различных грузов медицинского назначения в виде лекарств и расходных материалов для операций.В доставке и распределении гумпомощи на местах принимают участие более полутора тысяч волонтеров, входящих в две организации. Они представляют «Молодую Гвардию Единой России» и «Волонтерскую Роту». 50 молодых людей в начале апреля направились в Мариуполь, Донецк и Луганск для оказания помощи местным медикам.В регионах, оказавшихся в зоне СВО, по линии гуманитарной миссии ЕР работают и врачи, ставшие волонтёрами. А всего более 800 медиков со всей России оказывают там помощь, в том числе на линии соприкосновения. Проект «Единая Россия спасает» связан с транспортировкой в больницы Омской области, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев военнослужащих и мирных жителей, которые получили тяжелые ранения. Им предстоит там лечиться и проходить реабилитацию.Проживающие в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске благодаря «Единой России» и благотворительному фонду «Ридовка помогает» могут прийти в пункты обогрева.Как сообщает сайт партии ER.RU, под особым вниманием единороссов участвующие в СВО. Партия организовала для них закупку дополнительного обмундирования, спецтехники и автомобилей. Она снабдила военных более чем 1 500 радиостанций, квадрокоптерами, приборами ночного видения, тепловизорами, генераторами, бронеавтомобилями и тяжелой строительной техникой. Организована доставка за счет ЕР разведывательных и ударных БПЛА, наземных станций управления.- По сей день наши волонтёры ведут активную работу по поддержке наших военнослужащих – отправляют посылки, шьют одежду, маскировочные сети, тактические носилки, балаклавы и многое другое. Наши женщины навещают земляков в госпиталях в Москве. Также в Джанкое силами волонтёров возведен полевой лагерь для российских солдат, где волонтеры из Бурятии готовят домашнюю пищу для наших бойцов, оказывают психологическую помощь, а также передают гуманитарную помощь на передовую. Каждый старается помочь чем только может. Волонтёры – это люди с большим сердцем, готовые помочь в любую минуту нуждающимся. Хочется поблагодарить всех причастных – общественные организации, волонтеров, предпринимателей и неравнодушных жителей, - отметил заместитель секретаря Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.