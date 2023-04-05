Омбудсмен рассказала о сироте из Бурятии, от которой отказались приёмные родители

Общество, Фото: общественная приёмная в РБ

«Сложная» девочка-подросток лишилась дома и места в колледже



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогла несовершеннолетней жительнице Кяхтинского района восстановиться в колледже. С просьбой оказать содействие в этом вопросе к омбудсмену обратилась одна из односельчанок ребёнка.



Неравнодушная женщина рассказала, что девочка является «сложным подростком». Из-за этого от неё даже отказались приёмные родители. В итоге сирота бросила учёбу в колледже.



Вопрос о восстановлении в учебном заведении уполномоченный решила положительно и в кратчайшие сроки. Девочка уже приступила к занятиям, сообщили в общественной приёмной Бурятии.

