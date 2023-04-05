«Сложная» девочка-подросток лишилась дома и места в колледже
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогла несовершеннолетней жительнице Кяхтинского района восстановиться в колледже. С просьбой оказать содействие в этом вопросе к омбудсмену обратилась одна из односельчанок ребёнка.
Неравнодушная женщина рассказала, что девочка является «сложным подростком». Из-за этого от неё даже отказались приёмные родители. В итоге сирота бросила учёбу в колледже.
Вопрос о восстановлении в учебном заведении уполномоченный решила положительно и в кратчайшие сроки. Девочка уже приступила к занятиям, сообщили в общественной приёмной Бурятии.
Омбудсмен рассказала о сироте из Бурятии, от которой отказались приёмные родители
Общество, Фото:
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