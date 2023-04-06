Воздух прогреется до +11 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём 0,+5, по югу до +6,+11, по северу 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +3,+5.
В Бурятии по-весеннему тепло
Общество, Фото:
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