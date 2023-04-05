05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии полицейские помогли парню с судорогами и болью в сердце

В Бурятии полицейские помогли парню с судорогами и болью в сердце
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
К автоинспекторам обратился водитель, который вёз больного поздним вечером

В Тункинском районе Бурятии полицейские помогли молодого человеку, который нуждался в экстренной медпомощи. Сотрудники доставили его в районную больницу, рассказали в МВД по Бурятии.

3 апреля старший лейтенант полиции Юрий Базаров и лейтенант полиции Сергей Михаханов обеспечивали безопасность движения на автодороге Култук – Монды. Около 11 часов вечера они заметили автомобиль Toyota, который ехал за ними и мигал фарами.

Автоинспекторы остановили патрульный автомобиль. Из иномарки выбежал взволнованный молодой человек и пояснил, что везёт 26-летнего жителя села Гужиры, который плохо себя чувствует.

Пассажир жаловался на боли в области сердца, высокое давление, у него были судороги. Водитель был обеспокоен, что не сможет вовремя довезти его до больницы.

Тогда инспекторы ДПС незамедлительно пересадили больного в служебный автомобиль. По дороге они созвонились с больницей и предупредили о том, что везут к ним больного.

- Благодаря решительным действиям автоинспекторов и своевременным доставлением мужчины в медицинское учреждение трагедии удалось избежать. В настоящее время больной находится в отделении интенсивной терапии, - отметили пресс-службе МВД по Бурятии.



полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полицейские помогли парню с судорогами и болью в сердце
В Бурятии полицейские помогли парню с судорогами и болью в сердце
Общество, 05.04.2023
К автоинспекторам обратился водитель, который вёз больного поздним вечером
Яблоню предложили сделать брендом Улан-Удэ
Яблоню предложили сделать брендом Улан-Удэ
Общество, 05.04.2023
Бурятского депутата пленил аромат этих деревьев
В Улан-Удэ новый корпус школы № 32 откроется в сентябре
В Улан-Удэ новый корпус школы № 32 откроется в сентябре
Общество, 05.04.2023
Новый корпус на 250 учеников поможет разгрузить основное здание школы
В России не будут вводить изменения в ЕГЭ
В России не будут вводить изменения в ЕГЭ
Общество, 05.04.2023
Об этом заявила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова
В двух районах Бурятии обустроят модельные библиотеки
В двух районах Бурятии обустроят модельные библиотеки
Общество, 05.04.2023
На реконструкцию из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей
На Байкале хотят развивать парусный спорт
На Байкале хотят развивать парусный спорт
Общество, 05.04.2023
Поручение разработать документ дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Молодёжный центр Бурятии ищет волонтёров благоустройства
Молодёжный центр Бурятии ищет волонтёров благоустройства
Общество, 05.04.2023
Нужна помощь неравнодушных людей для помощи при проведения онлайн-голосования
Улан-удэнцев стали увольнять из-за сомнительных постов и фото в соцсетях
Улан-удэнцев стали увольнять из-за сомнительных постов и фото в соцсетях
Общество, 05.04.2023
А многих горожан из-за этого даже не берут на работу
Рядом с Байкалом в Бурятии сливают канализационные отходы
Рядом с Байкалом в Бурятии сливают канализационные отходы
Общество, 05.04.2023
Ассенизаторы опорожняют ваккумки прямо в лесу
В Бурятии сельчане боятся тополей-убийц
В Бурятии сельчане боятся тополей-убийц
Общество, 05.04.2023
Люди считают, что деревья угрожают их жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^