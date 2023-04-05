В Бурятии полицейские помогли парню с судорогами и болью в сердце



3 апреля старший лейтенант полиции Юрий Базаров и лейтенант полиции Сергей Михаханов обеспечивали безопасность движения на автодороге Култук – Монды. Около 11 часов вечера они заметили автомобиль Toyota, который ехал за ними и мигал фарами.



Автоинспекторы остановили патрульный автомобиль. Из иномарки выбежал взволнованный молодой человек и пояснил, что везёт 26-летнего жителя села Гужиры, который плохо себя чувствует.



Пассажир жаловался на боли в области сердца, высокое давление, у него были судороги. Водитель был обеспокоен, что не сможет вовремя довезти его до больницы.



Тогда инспекторы ДПС незамедлительно пересадили больного в служебный автомобиль. По дороге они созвонились с больницей и предупредили о том, что везут к ним больного.



- Благодаря решительным действиям автоинспекторов и своевременным доставлением мужчины в медицинское учреждение трагедии удалось избежать. В настоящее время больной находится в отделении интенсивной терапии, - отметили пресс-службе МВД по Бурятии.











В Тункинском районе Бурятии полицейские помогли молодого человеку, который нуждался в экстренной медпомощи. Сотрудники доставили его в районную больницу, рассказали в МВД по Бурятии.