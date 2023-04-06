В Бурятии чиновники упорно игнорируют «нахаловки»

Власти не признают самоволками незаконные постройки





В районах Бурятии не принимают никаких мер по отношению к самовольным постройкам. Об этом сообщили в Госстройжилнадзоре. После рассмотрения жалоб на так называемые нахаловки ведомство направляет местными властям акты фиксации нарушений, но в ответ от муниципалитетов приходит лишь формальный отказ о признании строений незаконными.- Объясняют это тем, что акты, составленные по результатам надзорных мероприятий, не соответствуют формам, утверждённым Минстроем России в 2019 году, – пояснили в Госстройжилнадзоре. – Дело в том, что до введения моратория (на проверки – прим.) существовали только акты проверок, а сейчас есть ещё и акты проведения таких мероприятий без взаимодействия. Именно последние не признаются действительными и меры по отношению к самоволкам в итоге не принимаются.При этом органы местного самоуправления по запросам сообщают, что разрешение на строительство они не выдавали. Табу на проверочные мероприятия, введённое в 2022 году, существенно скорректировал работу надзорных органов. Без согласования с прокуратурой разрешены только те, что не предполагают взаимодействие. Тем временем все документы для этого Госстройжилнадзор разработал, утвердил и зарегистрировал в соответствии с требованиями закона.- Сведений, которые мы направляем по самовольным постройкам, вполне достаточно, чтобы принять меры и узаконить эти объекты. Органы местного самоуправления должны принимать в работу такие документы, а не оспаривать их форму, – отметил руководитель ведомства Николай Павлюк.