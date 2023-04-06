Около студгородка в Иркутске построят храм

Стартует конкурс на разработку облика храма преподобного Сергия Радонежского
В Иркутской области объявлен открытый всероссийский конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного облика храма преподобного Сергия Радонежского в Иркутске. К участию приглашаются профессиональные авторы и проектные команды. Победитель получит в награду 385 тысяч рублей.
Как заявил проректор по кампусному и корпоративному развитию Иркутского национального исследовательского технического университета Сергей Аносов, более 20 лет сотрудники и студенты вуза выступают с инициативой о строительстве храма. Предпосылкой к этому является действующий на территории кампуса приход во имя преподобного Сергия Радонежского – покровителя отечественного просвещения.
- Инициативу политеховцев поддерживает ректор Михаил Корняков. Совместно с митрополитом Иркутским и Ангарским, владыкой Максимилианом он объявил о проведении конкурса по разработке архитектурно-художественного облика. При содействии мэрии Иркутска архитекторы и общественность определили место под строительство храма вблизи студгородка. Первым этапом является конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного облика храма. В дальнейшем будет подготовлена проектно-сметная документация и определена стоимость проекта. Следующие шаги – сбор пожертвований, непосредственно, само строительство и сдача в эксплуатацию, - рассказал проректор Сергей Аносов.
Конкурс пройдёт в два этапа. В первом туре экспертное жюри оценит портфолио претендентов, которыми могут быть физические и юридические лица, индивидуальные авторы и коллективы. В середине июня отберут трех лидеров, допущенных ко второму этапу. Они примут участие в работе семинара, запланированного на 16 июня в смешанном формате.
Второй тур (разработка конкурсных предложений) продлится до 10 октября. Результатами работы авторов станут эскизы, предусматривающие благоустройство земельного участка и части прилегающей территории. Важное условие – предложения должны позволить раскрыть функциональные, объёмно-пространственные и архитектурно-стилистические идеи. Результаты всероссийского конкурса объявят 20 октября 2023 года.
- Все три автора (команды) по итогам проделанной работы получат по 85 тысяч рублей, а победителю достанется дополнительный денежный приз в размере 300 тысяч рублей, - подчеркнул Сергей Аносов.
Портфолио и информацию о претенденте на участие нужно направлять в оргкомитет проекта не позднее 17:00 (по иркутскому времени) 31 мая по адресу [email protected] Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Возрастное ограничение: 18+.
Около студгородка в Иркутске построят храм
Общество, Фото:
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