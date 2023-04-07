В Улан-Удэ получивший обморожение котик лишился кончиков ушей

Животное спасли от верной смерти
В одной из ветеринарных клиник Улан-Удэ рассказали о жительнице бурятской столицы, которая по мере возможности помогает бездомным животным и нередко – финансово. Наша землячка вот уже несколько лет приносит четвероногих в учреждение, где их обследуют и прививают.
Она вспомнила самый резонансный случай, который произошёл в начале января. Улан-удэнка обнаружила в подъезде своего дома котика с обмороженными ушками и лапками. Макара – именно такую кличку дали найдёнышу – лечили в этой же клинике.
- Подушечки на лапках спасли, а кончики отмороженных ушей отвалились. Похож теперь на мишку, – рассказала неравнодушная женщина.
Макара кастрировали и начали искать ему хозяев. Сначала желающих было двое – девушка и парень – кот оказался уж очень похож на их потеряшек. Но с обоими не сложилось. В итоге пушистик всё же обрёл дом. У самой улан-удэнки тоже настоящий зверинец – собаки Ириска и Умка, котик Фортуна и кошечка Люся.
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