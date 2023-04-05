В Улан-Удэ новый корпус школы № 32 откроется в сентябре

















В Улан-Удэ продолжается строительство нового корпуса для старшеклассников школы №32. Корпус, рассчитанный на 250 учеников в одну смену, разгрузит основное здание школы №32 по улице Жердева. Дети будут там учиться со следующего учебного года.В школу №32 ходят практически 2,5 тысячи детей, здесь сложилась угроза появления третьей смены. Поэтому было решено построить новое здание, рассказали в мэрии.В трехэтажном здании размещены учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный зал, актовый зал на 156 мест, мастерская кройки и шитья, кабинеты домоводства, библиотека, обеденный зал на 132 места с пищеблоком и многое другое.- Результатом мы очень довольны, все очень ждали новое здание. В нем появятся профильные классы, будет хорошее оборудование для образовательного процесса. В первую смену здесь будут учиться ученики 10-11 профильных классов, во вторую смену здесь будет обучаться седьмая параллель – у детей появится возможность заниматься технологией с новым современным оборудованием, - рассказала директор школы №32 Юлия Дикань.