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В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов

В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов
Общество,  Фото:pixabay.com
Учёные изучат животных, являющихся добычей редкого хищника

В Монголии совместная группа учёных и исследователей из института биологии академии наук страны, управления окружающей среды и туризма аймака Говь-Алтай и университета Флоренции (Италия) проводит исследования снежных барсов в природном заповеднике горы Бурхан Буудай и прилегающих к ней районах.

Установив в районе 100 автоматических камер, группа намерена определить популяции животных, являющихся добычей снежного барса. Первый этап исследования проводился с 20 марта по 2 апреля. Второй этап начнётся 30 июня.

Результаты открытого исследования позволят улучшить защиту особо охраняемых природных территорий и прилегающих земель. Также они должны расширить участие местных скотоводов и общественности в охране природы, определить координаты пересечения домашнего скота и диких животных. Кроме того, полученные данные помогут привлечь другие исследовательские проекты и программы.

- Это исследование было проведено в прошлом году в горном массиве Аж-Богд. А в этом году оно уникально тем, что проводится в районах, не охваченных отечественными и международными проектами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия снежный барс дикие животные наука

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