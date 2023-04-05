В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов

Учёные изучат животных, являющихся добычей редкого хищника



В Монголии совместная группа учёных и исследователей из института биологии академии наук страны, управления окружающей среды и туризма аймака Говь-Алтай и университета Флоренции (Италия) проводит исследования снежных барсов в природном заповеднике горы Бурхан Буудай и прилегающих к ней районах.



Установив в районе 100 автоматических камер, группа намерена определить популяции животных, являющихся добычей снежного барса. Первый этап исследования проводился с 20 марта по 2 апреля. Второй этап начнётся 30 июня.



Результаты открытого исследования позволят улучшить защиту особо охраняемых природных территорий и прилегающих земель. Также они должны расширить участие местных скотоводов и общественности в охране природы, определить координаты пересечения домашнего скота и диких животных. Кроме того, полученные данные помогут привлечь другие исследовательские проекты и программы.



- Это исследование было проведено в прошлом году в горном массиве Аж-Богд. А в этом году оно уникально тем, что проводится в районах, не охваченных отечественными и международными проектами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



