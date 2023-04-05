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Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях

Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
В Иволгинском районе состоялись чемпионат и первенство республики по муай-тай

С 30 марта по 2 апреля в селе Иволгинск прошёл 12-й открытый чемпионат и первенство Бурятии по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из республики, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края и Монголии.

За три соревновательных дня состоялся 241 бой. Было разыграно 80 комплектов медалей, сообщает федерация тайского бокса РБ.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте победили спортсмены Бурятии. Второе место выиграла команда Иркутской области. И третье место занял Забайкальский край.
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