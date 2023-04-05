В Иволгинском районе состоялись чемпионат и первенство республики по муай-тай
С 30 марта по 2 апреля в селе Иволгинск прошёл 12-й открытый чемпионат и первенство Бурятии по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из республики, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края и Монголии.
За три соревновательных дня состоялся 241 бой. Было разыграно 80 комплектов медалей, сообщает федерация тайского бокса РБ.
По итогам соревнований в общекомандном зачёте победили спортсмены Бурятии. Второе место выиграла команда Иркутской области. И третье место занял Забайкальский край.
Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Транзитная посадка займёт один час
В Иволгинском районе состоялись чемпионат и первенство республики по муай-тай
О подвиге Георгия Бираульева рассказали в Минобороны
Спортсменки республики взяли 4 «золота» в Сербии
А свалки вокруг Байкала станут отслеживать из космоса
Пациентов выписали из стационара
На фестивале под открытым небом в Ацагате выступят рокеры из Москвы
В Заиграевский лесхоз прибыл автомобиль повышенной проходимости
Коллектив завоевал Гран-при, а два номера школы стали лауреатами 3-й степени
К автоинспекторам обратился водитель, который вёз больного поздним вечером
Бурятского депутата пленил аромат этих деревьев
Новый корпус на 250 учеников поможет разгрузить основное здание школы
Об этом заявила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова
На реконструкцию из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей
Поручение разработать документ дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев