Тайбоксёры Бурятии выиграли на домашних соревнованиях

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

В Иволгинском районе состоялись чемпионат и первенство республики по муай-тай



С 30 марта по 2 апреля в селе Иволгинск прошёл 12-й открытый чемпионат и первенство Бурятии по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из республики, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края и Монголии.



За три соревновательных дня состоялся 241 бой. Было разыграно 80 комплектов медалей, сообщает федерация тайского бокса РБ.



По итогам соревнований в общекомандном зачёте победили спортсмены Бурятии. Второе место выиграла команда Иркутской области. И третье место занял Забайкальский край.

