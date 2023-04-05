В России не будут вводить изменения в ЕГЭ

Об этом заявила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова



Никаких изменений в едином госэкзамене (ЕГЭ) в этом году не будет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минпросвещения России.



- В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет, - об этом в эфире еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.



Говоря об инициативах отмены ЕГЭ, Решетникова отметила, что в случае отмены экзамена и возврата к советской системе поступления в вузы увеличится число экзаменов, которые придётся сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы.



- Не будет единых прозрачных и понятных правил игры, действующих по всей стране. Не будет единой, понятной всем информации, ни единых спецификаций и демоверсий экзаменационных материалов, ни одинаковых условий проведения испытаний, ни согласованного подхода к оцениванию экспертным сообществом работ абитуриента - ничего. Таким образом, всё, что мы наработали за эти 22 года, просто будет утеряно, - подчеркнула Решетникова.



Основной период сдачи ЕГЭ-2023 пройдёт с 26 мая по 20 июня и начнётся с литературы, географии и химии. Резервные сроки сдачи единого госэкзамена начнутся 12 апреля и продлятся до 19 сентября. Досрочный период для выпускников прошлых лет начался 20 марта и завершится 1 июля. Единый госэкзамен по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

