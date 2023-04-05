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На Байкале хотят развивать парусный спорт

На Байкале хотят развивать парусный спорт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поручение разработать документ дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Концепция развития парусного спорта будет разработана на Байкале. Она будет затрагивать вопросы продвижения спортивного направления и параллельно яхтенного туризма на озере Байкал.

Подготовить документ поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщила пресс-служба правительства области.

Недавно на Байкале возле Ольхона прошли международные соревнования по буерному (парусному) спорту. По словам губернатора, спортсмены Иркутской области стали обладателями медалей разного достоинства на прошедших в Ольхонском районе всероссийских и международных соревнованиях по буерному спорту.

– Мы намерены развивать этот вид спорта в регионе. Говорил уже, что в этом направлении есть планы, касающиеся инвестиционных проектов по обустройству прибрежной территории вдоль Ангары, есть варианты, связанные с Корпорацией туризма РФ, по развитию детского парусного спорта, включающие и развитие инфраструктуры. Наша задача – приложить усилия к развитию этого вида спорта и, конечно, туризма в Иркутской области, показать Байкал как место для проведения активного отдыха, – рассказал Игорь Кобзев.

Также обсуждалась возможность создания центра водных видов спорта в Иркутске с круглогодичным режимом работы.

По словам президента всероссийской федерации парусного спорта Сергея Джиенбаева, внимание жителей страны приковано к озеру Байкал и локациям вокруг него, которые очень интересны не только с точки зрения туризма, но и парусного спорта.



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