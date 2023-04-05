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Яблоню предложили сделать брендом Улан-Удэ

Яблоню предложили сделать брендом Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятского депутата пленил аромат этих деревьев

Недавно на круглом столе в Улан-Удэ обсудили проблему сохранения зелёных насаждений. На мероприятии присутствовали депутаты, представители власти, а также научных и общественных организаций.

Замминистра природных ресурсов Бурятии Антон Будунов, замглавы комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Игорь Мункуев, мэр Кяхты Евгений Степанов и преподаватель кафедры «Лесоводство и лесоустройство» Бурятской государственной сельхозакадемии Елена Коновалова, выступившие с докладами, высказались по поводу озеленения столицы и Бурятии и республики в целом.

А председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв предложил высаживать на улицах больше разных деревьев, которые «прекрасно зимуют в лесу – и не только хвойные». К примеру, черёмуху.

- Сегодня в городе активно высаживается яблоня сибирская. Я предлагаю мэру Игорю Юрьевичу Шутенкову сделать её официальным брендом Улан-Удэ. Вспомните прошлый год – весь город был просто белый. Приятно вдыхать этот яблоневый аромат, – признался Кушнарёв. – А в Бичуре, например, брендом можно сделать черёмуху – то есть везде подход должен быть разным.

После круглого стола было решено внести изменения в республиканский закон об охране зелёных насаждений. В частности – определить механизм контроля за их учётом и создать соответствующий реестр в электронном формате.
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