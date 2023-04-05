В Чите запустят авиарейс в Сочи через Кемерово

Транзитная посадка займёт один час



В Забайкальском крае открыта продажа билетов на рейс из Читы в Сочи со стыковочной посадкой в Кемерово. Полётная программа авиакомпании «Северный Ветер» («Nordwind») будет запущена 4 мая этого года.



- Полёты в столицу Кузбасса будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Boeing 737-800. Далее пассажиры из Читы смогут продолжить путешествие до Сочи. Аналогичные рейсы из Сочи в Читу с транзитной посадкой в Кемерово будут выполняться в обратном направлении. Время стыковки составит всего лишь один час. Риски потери багажа отсутствуют, - заявили специалисты аэропорта «Чита».



Как пояснили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, полётная программа по маршруту Чита - Кемерово – Чита входит в список субсидируемых.

