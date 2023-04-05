Жителей Бурятии приглашают пройти «Диктант здоровья»

Это всероссийская акция



С 5 по 15 апреля жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийском диктанте по общественному здоровью. Его можно пройти на платформе диктантздоровья.рф.



Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился специальный раздел для школьников- «Параграф о здоровье», где учащиеся смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.



После выполнения всех заданий участники получат электронные сертификаты.



- Диктант пройдёт с 5 по 15 апреля во всех регионах страны в рамках всероссийской акции «Будь здоров!». В этом году волонтёры-медики расскажут о правилах здорового питания и способах укрепить ментальное здоровье, напомнят о важности спорта и регулярной диспансеризации, - рассказала председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Анастасия Зацепурина.



В 2022 году участниками диктанта стали свыше 25 тысяч человек.





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