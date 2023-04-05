Это всероссийская акция
С 5 по 15 апреля жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийском диктанте по общественному здоровью. Его можно пройти на платформе диктантздоровья.рф.
Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился специальный раздел для школьников- «Параграф о здоровье», где учащиеся смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.
После выполнения всех заданий участники получат электронные сертификаты.
- Диктант пройдёт с 5 по 15 апреля во всех регионах страны в рамках всероссийской акции «Будь здоров!». В этом году волонтёры-медики расскажут о правилах здорового питания и способах укрепить ментальное здоровье, напомнят о важности спорта и регулярной диспансеризации, - рассказала председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Анастасия Зацепурина.
В 2022 году участниками диктанта стали свыше 25 тысяч человек.
Возрастное ограничение 0+
Жителей Бурятии приглашают пройти «Диктант здоровья»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для этого нужно написать заявление
Косолапый охотился за лосём
С жалобой обратилась его сестра
Более 80% во «Вконтакте» и 70% в телеграм-канале
Ограничения коснулись автобусов и большегрузов
Подрядчик практически полностью перешёл на импортозамещение
В том числе 9 мая на площади Советов состоится парад
После ремонта теплотрассы дорогу не привели в порядок
Жильё проверили на соблюдение пожарной безопасности
Конкурс собрал детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет
Некоторым жителям бурятской столицы сделали огромные доначисления по ЖКУ
На место снесённого здания построят новое почти за 112 млн рублей
21-летний участник СВО умер в госпитале после тяжёлого ранения
Тема акции в этом году связана с Годом педагога и наставника
За неделю от недовольных пациентов поступило более 270 претензий