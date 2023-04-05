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Улан-удэнцев стали увольнять из-за сомнительных постов и фото в соцсетях

Улан-удэнцев стали увольнять из-за сомнительных постов и фото в соцсетях
Общество, 
А многих горожан из-за этого даже не берут на работу

В каждой 20-й улан-удэнской компании сотрудников увольняли из-за сомнительных публикаций в соцсетях. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 24 марта по 3 апреля.

Как выяснилось, посты, фотографии и видео, которые подчинённые размещают на своих личных страничках, просматривают 23% работодателей. В 6 из 10 организаций (60%) ими вообще не интересуются.

А вот в трудоустройстве из-за записей в Интернете жителям бурятской столицы отказывают нередко. Такое случалось в каждой четвёртой компании (24%). Ещё 17% рекрутеров признаются, что им пока не приходилось этого делать, однако интернет-активность соискателей они отслеживают. Впрочем, половина работодателей (50%) соцсети претендентов не проверяет.

Многие улан-удэнцы понимают, что высказывания в социальных сетях могут повлиять на их карьеру и 41% учитывают это, размещая что-то в своих аккаунтах. Каждый четвёртый выкладывает снимки и делает записи без оглядки на рекрутеров: 12% просто всё равно, 5% не думали об этом, а 8% считают маловероятным просмотр их страничек. Ещё 22% не постят в Сети никакую личную информации.

Трудоустроенные горожане чаще безработных (54% против 33% соответственно) задумываются о том, какой контент они публикуют. Об этом заботятся в основном женщины (47%) и только 35% представителей сильного пола.

- Молодёжь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение – 46% против 41%, – отмечают в SuperJob.

Как сообщал «Байкал-Daily», работодатели в Улан-Удэ ужесточили контроль за поведением сотрудников в соцсетях. При этом мужчинам, как правило, достаётся намного чаще женщин.

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