Большие автобусы временно не будут подъезжать к аэровокзалу в Улан-Удэ

Ограничение введут с 6 до 9 утра



Гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев отреагировал на проблемы с выездом с территории платной парковки у здания аэровокзала. «Байкал-Daily» сообщал, что утром 4 апреля в Улан-Удэ образовалась большая автомобильная очередь перед аэропортом, состоявшая из нескольких десятков машин. Автомобилисты назвали это «искусственной пробкой».



В своём видеообращении Дитрий Гармаев объяснил:

- Сейчас ведётся активная стадия строительства нового терминала. Забор частично встал на привокзальную площадь и заузил выезд с парковки. Для того чтобы улучшить ситуацию, мы пробуем новые маршруты для автобусов. С 6 до 9 утра большие автобусы «Волгобас» не будут заезжать на парковку, чтобы не загораживать выезд. Сейчас они просто не могут там развернуться. Они будут высаживать и ждать пассажиров у ДК «Авиатор».

Гармаев подчеркнул, что речь идет только о трёх часах утром, когда в аэропорту Улан-Удэ пиковые нагрузки на терминал:

- Мы ведём строительные работы. Сейчас привокзальная площадь будет дополнительно перекапываться. Все эти временные неудобства крайне необходимы, чтобы просто не останавливать работу аэропорта.

Директор аэропорта «Байкал» пообещал сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее завершить все работы на привокзальной площади.