В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей

Специалисты ООПТ подсчитали зверей и птиц
В Иркутской области специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подведены итоги зимних маршрутных учётов, проходивших с 1 января по 15 марта этого года. После обработки собранных материалов и расчётов получены данные о численности 18 видов животных.
Для получения данных учётчикам пришлось преодолеть почти 1000 километров, — такова протяжённость 119 маршрутов, проложенных в подведомственных особо охраняемых природных территориях федерального значения: Байкало-Ленском государственном заповеднике, Прибайкальском национальном парке и заказниках Красный Яр, Тофаларский. Подсчётом количества пересечений следов «охотничьих» видов животных (копытные, хищные, пушные) и встреч тетеревиных птиц (глухарь, рябчик, тетерев) были заняты 38 государственных инспекторов из числа сотрудников отдела охраны территорий и научного отдела.
Напомним, что термин «охотничьи виды» употребляется по отношению к видам, которые законодательно отнесены к охотничьим ресурсам (косуля, благородный олень, лось, кабан, волк, высь, лисица, белка, соболь и т.д.). Однако это не означает, что на перечисленные виды на особо охраняемых природных территориях ведётся охота.
- Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) на протяжении многих десятилетий является в нашей стране основным видом учёта, на основании которого определяется плотность и численность охотничьих животных на конкретной территории. Метод очень трудоёмок, требует от учётчиков физической выносливости и высокой квалификации — ведь им нужно пройти в условиях низких температур и многоснежья определенным маршрутом (не как удобно, а как надо) от 5 до 15 км и правильно определить: каким именно зверем оставлен тот или иной след. Собранные учётчиками данные передаются в научный отдел, где по утверждённой методике проводится их обработка и расчёт результатов. Рассчитанная численность является не точной, а приблизительной, поскольку метод ЗМУ не позволяет пересчитать всех животных (на большой территории это вообще невозможно). Однако многолетние данные о встречаемости следов зверей на одних и тех же постоянных маршрутах отражают общую тенденцию популяции каждого вида — снижение или увеличение численности, – рассказала сотрудник научного отдела Татьяна Десятова.
По результатам зимних маршрутных учётов 2023 года динамика численности большинства охотничьих видов на охраняемых территориях стабильна. Наблюдается небольшое снижение численности соболя, кабана и увеличение численности косули и изюбря. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей
Общество, Фото:
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