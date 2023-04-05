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Забайкальский педагог отметила 95-летний юбилей

Забайкальский педагог отметила 95-летний юбилей
Общество,  Фото:администрация Шелопугинского района
Именины отпраздновала труженица тыла из Шелопугино

Жительница села Шелопугино Забайкальского края Александра Петровна Димова отметила 95-летний юбилей. Поздравить юбиляршу пришли представители администрации района, отдела социальной защиты, администрации сельского поселения «Шелопугинское», клиентской службы районного отделения Социального фонда и местного союза пенсионеров России. Гости вручили имениннице подарки, а также поздравительные открытки от президента, передали поздравления от главы района.

Уроженка города Пензы, в Шелопугинский район она приехала работать по комсомольской путёвке в 1948 году учителем. Сначала была маленькая школа в селе Глинянка, затем и Шелопугинская средняя школа, где Александра Петровна в течение многих лет возглавляла коллектив учителей начальных классов в должности заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.

В Забайкалье она встретила своего супруга Михаила Прокопьевича Димова, с которым они прожили долгую и счастливую жизнь. Их дети, Альбина Михайловна и Виктор Михайлович стали врачами.

Александра Петровна имеет знак «Отличник народного просвещения», награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд», имеет множество почётных грамот и благодарностей. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации по информации пресс-службы администрации района.
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