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Бурятия отличилась на кубке России по миниволей

Бурятия отличилась на кубке России по миниволей
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Команды республики стали победителями и призёрами соревнований

В прошлые выходные Сочи встречал спортсменов страны на кубке России по миниволей. От Бурятии в этом году приняло участие 9 команд в различных возрастных категориях. Среди женщин: «Иволга» - «до 160», «БГУ» - «160-200», «Таймацы» - «200+», «Айрис» - «240+», «БАМ» - «240+», «Улан-Удэнцы» - «240+». В категории «Микс»: команды «Байкал» - «240+», «Позитив» - «240+», «Виктория» - «240+».

- Самый частый вопрос, которым задаются все, кто первый раз сталкивается с этим прекрасным видом спорта: «Что значит цифры в категориях?» Это сумма возраста игроков на площадке, - отметил министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Также спортсмены из республики стали частью сборной команды из представителей от Бурятии, Сочи, Сахалина, Красноярска в категории «Женщины 160-200».

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по традиции соревнования проходили 2 дня. Борьба за победу была серьёзная. Итогом для Бурятии стали следующие награды:

Женщины до 160
«Иволга» - III место

Женщины 160-200
«БГУ» - I место

Женщины 200+
«Таймацы» - I место

Женщины 240
«Айрис» - I место
«БАМ» - II место

Микс 240
«Байкал» - I место
«Позитив» - II место

Женщины 160-200
«Сборная регионов» - II место

миниволей Кубок России Бурятия спорт

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