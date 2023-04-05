Бурятия отличилась на кубке России по миниволей

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Команды республики стали победителями и призёрами соревнований



В прошлые выходные Сочи встречал спортсменов страны на кубке России по миниволей. От Бурятии в этом году приняло участие 9 команд в различных возрастных категориях. Среди женщин: «Иволга» - «до 160», «БГУ» - «160-200», «Таймацы» - «200+», «Айрис» - «240+», «БАМ» - «240+», «Улан-Удэнцы» - «240+». В категории «Микс»: команды «Байкал» - «240+», «Позитив» - «240+», «Виктория» - «240+».



- Самый частый вопрос, которым задаются все, кто первый раз сталкивается с этим прекрасным видом спорта: «Что значит цифры в категориях?» Это сумма возраста игроков на площадке, - отметил министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Также спортсмены из республики стали частью сборной команды из представителей от Бурятии, Сочи, Сахалина, Красноярска в категории «Женщины 160-200».



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по традиции соревнования проходили 2 дня. Борьба за победу была серьёзная. Итогом для Бурятии стали следующие награды:



Женщины до 160

«Иволга» - III место



Женщины 160-200

«БГУ» - I место



Женщины 200+

«Таймацы» - I место



Женщины 240

«Айрис» - I место

«БАМ» - II место



Микс 240

«Байкал» - I место

«Позитив» - II место



Женщины 160-200

«Сборная регионов» - II место



